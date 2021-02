Bildung als Schlüssel für nachhaltige Entwicklung

Die Agenda 2030 der UNO definiert globale Nachhaltigkeitsziele, die die Welt zu einem lebenswerten und gerechten Ort für alle machen sollen. Der Bildung kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Bild:

Wir alle streben nach einer gerechten, friedlichen und nachhaltigen Gesellschaft. Dem Bildungswesen kommt in der Arbeit an dieser Vision eine Schlüsselrolle zu. Denn ohne inklusive und gleichberechtigte Bildung sind weltweite Bemühungen für Geschlechtergleichstellung und ein Ende der Armut zum Scheitern verurteilt.

258 Millionen Kinder und Jugendliche gehen weltweit nicht zur Schule. 617 Millionen Kinder und Jugendliche können nicht lesen oder einfache Mathematikaufgaben lösen. Das sind die Zahlen, die die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) jährlich um den 24. Jänner vor den Vorhang holt. Denn zu diesem Datum findet der Internationale Tag der Bildung statt, der aufzeigt, wie wichtig lebenslanges Lernen für die Lösung globaler Herausforderungen ist.

Besonders jetzt, rund ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie, müssen Bildung und lebenslanges Lernen ins Zentrum internationaler Bemühungen zur Abfederung der Krise rücken, so die UNESCO.

Zukunftsfähige Lösungen und Visionen zeigen

Die Webplattform "Bildung 2030" (bildung2030.at) bietet Lehrenden wie Lernenden Bildungsmaterialien, Lehrgänge und Workshops – die Schwerpunktthemen sind Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es dreht sich alles um die Themen der sogenannten Agenda 2030. In dieser haben die UNO-Mitgliedsstaaten 17 globale Nachhaltigkeitsziele definiert. Mit der Umsetzung sollen drei große Herausforderungen in Angriff genommen werden: die Bekämpfung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die Eindämmung des Klimawandels und die Beseitigung extremer Armut in allen Formen und überall in der Welt.

Die Plattform dazu gibt nun vielfältige Anregungen, wie globale Herausforderungen in unterschiedlichen Lehr- und Lernsituationen für alle Altersstufen adressiert werden können. Auf bildung2030.at findet man österreichweite Angebote für die Schule, aber auch für andere Lernorte. Ebenso wird ein Überblick über aktuelle Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten geboten. Darüber hinaus informiert die Seite über die Konzepte "Globales Lernen" und "Bildung für nachhaltige Entwicklung".

Bildung 2030 ist eine Online-Anlaufstelle für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit in Österreich. Eine Qualitätsprüfung stellt sicher, dass die Nutzer des Portals den Angeboten und Materialien vertrauen können.

Die digitale Plattform Bildung 2030 ist ein Gemeinschaftsprojekt von BAOBAB, Forum Umweltbildung, KommEnt, Südwind und Welthaus Graz. Die Umsetzung wird finanziert durch die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit und das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.