BAUPRODUKTEFACHBERATER ZERTIFIZIERT

23 AbsolventInnen durfte die Berufsschule Rohrbach kürzlich gratulieren. "Die Lehrlinge haben die spezielle Ausbildung erfolgreich absolviert und sich so als kompetente BauproduktefachberaterInnen bewiesen", freute sich Josef Simmer, Obmann des Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und Holzhandels in der WKOÖ. "Besonders stolz sind wir auf unsere zehn BauproduktefachberaterInnen, die ihre dreijährige Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen haben." So zum Beispiel Claudia Dür aus Dornbirn: Die Exzellenz-Schülerin kann auf durchgehend drei Klassen mit ausgezeichnetem Erfolg zurückblicken.

Bereits seit über 20 Jahren wird in der Berufsschule Rohrbach eine eigene Baustoffhandelsklasse geführt, in der im Gegensatz zur "normalen" Berufsschule eine spezielle Ausbildung zu Bauprodukten und Beratungskenntnissen mit einer erhöhten jährlichen Stundenanzahl angeboten wird.

Der/die Bauproduktefachberater/in erwirbt unter anderem Kenntnisse in Bautechnik, in gesetzlichen Bestimmungen, von Bauplänen und in Baustoffkalkulation. Er/sie präsentiert Produkte, erstellt Angebote und Rechnungen, wickelt Aufträge ab, bearbeitet Reklamationen und kontrolliert Bestände sowie Qualität.

Details und Informationen zur Ausbildung findet man unter www.bs-rohrbach.ac.at.