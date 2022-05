Austausch der Personalchefs geht ins 15. Jahr

Wir kommen aus der HR, in der wir von Zeiterfassung bis zur Lohn- und Gehaltsabrechnung alles abdecken, entwickeln uns aber zu einem Anbieter von Finanzlösungen bis hin zu Produktionslösungen." So beschrieb Tarek El-Dabbagh, Personalchef beim Software-Anbieter Infoniqa aus Wels, sein Unternehmen bei der zweiten HR-Lounge in diesem Jahr.

Da Infoniqa schnell wachse, sei die Personal- und Führungskräfteentwicklung enorm anspruchsvoll. Wie 17 Büros in fünf Ländern zu einer gemeinsamen Unternehmenskultur zusammenwachsen sollen, beschäftigt den Personalchef, der auf Geschäftsführungsebene agiert. "Wir brauchen einheitliche Standards, um unser Geschäft zu skalieren, und wir glauben daran, dass wir voneinander lernen können", sagte El-Dabbagh.

Rainer Dobringer (Delfort), Christine Kaltenleitner (Schmachtl), Sonja Feldbacher (Starlim Spritzguss), Michael Broder (Keba Industrial) Bild: Cityfoto/David Katouly

Martin Lechner (Windhager), Uta Stockbauer (Stora Enso Wood), Anita Gratzl-Baumberger (BM Finanzen), Paul Scheran (Borealis Agrolinz) Bild: Cityfoto/David Katouly

Bernadette Spiesberger (FH OÖ), Susanne Göschl (Keba Energy), Werner Unterfurtner (Ewe Küchen), Sonja Orgler (eww AG) Bild: Cityfoto/David Katouly

HR-Lounge-Gründer und Hill-International-Geschäftsführer Josef Buttinger konnte zahlreiche neue Mitglieder begrüßen und stellte fest, das Personalisten-Netzwerk erlebe einen Generationswechsel und werde zunehmend weiblicher.

Mehr als 50 Personalchefs genossen den lauen Sommerabend und tauschten sich bei "Biokraftstoff" darüber aus, wie die Firmen noch Mitarbeiter finden könnten – denn Bedarf haben praktisch alle.

