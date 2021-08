Es scheint ganz einfach: anklopfen, die Tür zum Chefbüro öffnen und den Vorgesetzten nach einem höheren Gehalt fragen. Bei vielen Arbeitnehmern bleibt es aber bei einem Traum: Denn viele fürchten sich vor einer abschlägigen Antwort oder der Rückfrage: "Warum?"

Dabei ist eine Gehaltsanpassung gar nicht so schwierig zu erreichen, wenn man ein paar Regeln beachtet. Den Chef sollte man nicht "überfallen", sondern einen Termin vereinbaren, bei dem man sich leistungsbereit zeigt. Und: Man sollte sich in sein Gegenüber hineinversetzen. Sätze wie "Mir scheint, Sie befinden sich in einer Zwickmühle, aber lassen Sie mich die Vorteile der Anpassung für das Unternehmen ansprechen..." zeugen von Respekt für das Gegenüber und von Verhandlungsgeschick.

Wenn es mit der Erhöhung nichts wird, sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken. Oft ist schlicht der Zeitpunkt ungünstig. Mitarbeiter sollten am Ball bleiben – und Arbeitgebern Flexibilität signalisieren: Denn von ein paar zusätzlichen Urlaubstagen, einem fixen Homeoffice-Tag pro Woche oder einer bezahlten Weiterbildung profitieren sie oft mehr als von 200 Euro mehr im Monat. Was immer gilt: höflich bleiben – wer laut wird, gibt zu, dass ihm die Ideen ausgegangen sind.