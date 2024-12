Warum Frauenförderung oft scheitert – und was Betriebe ändern müssen

In den Führungsetagen von Österreichs Unternehmen mangelt es an Diversität: Laut einer Studie, für die das Beratungsunternehmen Deloitte 240 Führungskräfte befragt hat, verfügen nur 17 Prozent der Unternehmen über ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern im Topmanagement. Bei mehr als 40 Prozent sind Frauen nur vereinzelt oder gar nicht in der obersten Führungsetage vertreten.