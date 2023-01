Rolle des Daten-Chefs wird immer wichtiger

Ein Chief Data Officer ist jenes Mitglied der Geschäftsführung bzw. des Vorstands, das die digitalen Themen vorantreibt. Seine Aufgabe ist es, eine Strategie zur Digitalisierung des Unternehmens zu erarbeiten und diese umzusetzen.

Seit 2017 konnten bei Unternehmen mit CDO jährlich höhere relative Wachstumsraten beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen beobachtet werden. In drei Vierteln der untersuchten Branchen konnte eine Verbesserung der Umsatzwachstumsrate von mindestens fünf Prozent netto im Vergleich mit Unternehmen ohne CDO-Funktion festgestellt werden. In einigen Branchen (Versorgungsunternehmen, Immobilien und Energie) betrug der Unterschied bis zu 25 Prozent.

42 Prozent der führenden börsenotierten Unternehmen in Europa verfügen über einen CDO. In Nordamerika sind es 38 Prozent.

Die rasante Entwicklung in Europa ist auf die hohe Zahl von Ernennungen in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz zurückzuführen. Einer der Gründe dafür ist, dass Europa in den vergangenen Jahren den Datenschutz stärker in den Vordergrund gerückt hat.

"Immer mehr Unternehmen erkennen, dass die Einführung einen starken Mehrwert für die gesamte Organisation bietet", sagt Matthias Schlemmer, Co-Autor der Studie. Daten würden eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Herausforderungen, dem Verfolgen von Umwelt- und Sozialstandards und präziseren Prognosen spielen.

