Studium und Tischlerlehre: Michael Stöllner und das Beste aus zwei Welten

Bis 1862 geht die Geschichte der Tischlerei Katzmaier in Reichenthal (Bez. Urfahr-Umgebung) zurück: Mit Michael Stöllner, Sohn von Eigentümerin Rita Katzmaier, ist bereits die siebente Generation am Werk. Der Werdegang des 28-jährigen Juniorchefs ist ungewöhnlich: Nach der Matura an der HAK Freistadt begann er an der JKU in Linz Wirtschaftsrecht zu studieren.