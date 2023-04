Frauen, die Mut machen

Dafür wurde das Projekt "Mutmacherinnen" ins Leben gerufen: Frauenleben werden ins Rampenlicht gestellt, um so als Vorbilder für andere zu dienen. Beim "Tag der Mutmacherinnen", der diese Woche in der Kunstuniversität in Linz stattfand, wurden berührende Geschichten über die Kindheit, Lebenserfahrungen und spezielle Mutmomente verraten. 110 Frauen waren in den Gläsernen Hörsaal der Kunstuni gekommen, wo die Vorsitzende von "Frau in der Wirtschaft Oberösterreich", Margit Angerlehner, OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein, Autorin Ingeborg Rauchberger, Kanutin Ana Roxana Lehaci und Künstlerin Renate Moran persönliche Einblicke gaben.

