Ein Jahr, drei Meisterabschlüsse: „Da stand der Laptop in der Backstube“

Biskuit besteht aus Eiern, Zucker und Mehl. Ins Brot kommen Mehl, Wasser, Salz, Gewürze, Germ und Sauerteig: „Vielleicht ist das Besondere das Einfache“, heißt es auf der Webseite der Bäckerei Heigl in Haag am Hausruck (Bez. Grieskirchen). Das Unternehmen wird derzeit in dritter Generation geführt, mit Sebastian Heigl steht bereits die vierte Generation in der Backstube bzw. hinter dem Tresen.