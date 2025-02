Justizministerium: Gesetzesentwurf sieht Frauenquote für Vorstände vor

Börsenotierte Gesellschaften sollen verpflichtend Frauenquoten in Aufsichtsräten und Vorständen einhalten müssen. Das sieht ein Gesetzesentwurf des Justizministeriums vor, der am Dienstag in Begutachtung geschickt wurde. Konkret wird damit die Women-on-Boards-Richtlinie der EU umgesetzt. Wird in einem börsenotierten Unternehmen die 40-Prozent-Quote im Aufsichtsrat verfehlt, gilt das sogenannte "Prinzip des leeren Sessels": Eine Besetzung mit einer Person des schon überrepräsentierten Geschlechts – im Regelfall also mit einem Mann – wäre dann also nichtig und der Sessel bliebe unbesetzt.

In Vorständen muss ab drei Personen eine Person des unterrepräsentierten Geschlechts vertreten sein. Eine Organbestellung, die diese Quote nicht erfüllt, wäre demnach gesetzwidrig.

Bei der Anmeldung zur Eintragung ins Firmenbuch muss das Gericht die Quote prüfen - wird sie nicht eingehalten, darf die Eintragung nicht vorgenommen werden. Das gilt auch, wenn eine Person vorzeitig als Organ ausscheidet. Die Neubestellung muss dann im Sinne der bestehenden Quote erfolgen.

Anstieg in Deutschland

In den Vorständen der größten deutschen Börsenkonzerne sitzen so viele Frauen wie nie zuvor. Das geht aus einer Auswertung der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor.

136 Managerinnen besetzten demnach mit 1. Jänner 2025 Vorstandsposten in den 160 Unternehmen der im Aktienindex DAX notierten Firmen – um 14 Frauen mehr als vor einem Jahr. Damit ist laut EY knapp jedes fünfte Vorstandsmitglied (19,6 Prozent) dieser Unternehmen weiblich.

