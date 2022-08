Wir würden ja gerne Frauen in den Aufsichtsrat holen, aber wir finden keine talentierten Kandidatinnen." Mit dieser Aussage war Unternehmensberaterin Sabine Pelzmann in ihrer Karriere oft konfrontiert. Die Überzeugung, dass es sehr viele unternehmerisch talentierte Frauen in Österreich gibt und dass diese vor den Vorhang geholt werden müssen, war die Initialzündung dafür, 2015 in Graz einen Lehrgang für Aufsichtsrätinnen zu starten.