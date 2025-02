Teampool

Wolfgang Struber (38) ist neu in der Geschäftsführung des Personaldienstleisters Teampool (Sitz in Seekirchen am Wallersee) mit Standorten in Wels und Leonding. Der bisherige Prokurist verantwortet nun Personal und Marketing.

