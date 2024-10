Eisbär

Thomas Uitz (42) ist neuer Vertriebsleiter beim Sportmodenhersteller Eisbär, der in Feldkirchen an der Donau produziert. Der Wiener war zuletzt beim Sportgetränkehersteller Peeroton tätig und will die bekannte Marke Eisbär weiter stärken.

