Purea

Stephan Aigner (39) ist neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei Purea. Das Unternehmen der Vivatis AG stellt in Regau tierische Proteine und Fette her. Aigner wohnt in Alkoven und hat Finanz- und Versicherungsmathematik studiert.

