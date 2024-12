Baumit

Roman Stickler (45), Betriebswirt und seit 2020 Marketingleiter des Baukonzerns Baumit in Österreich, zeichnet seit kurzem für das Marketing in 21 Ländern verantwortlich. Das Unternehmen stellt Fassaden, Putze und Estriche her.

