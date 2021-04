Roland Nöckler (50) ist stellvertretender Pflegedienstleiter in der Kollegialen Führung des AUVA-Traumazentrums Wien-Meidling. Der gebürtige Haslacher war davor in der Direktion des Evangelischen Krankenhauses in Wien beschäftigt.

