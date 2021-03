Renate Nobis (52) wird mit 1. September Pflegedirektorin am Salzkammergut-Klinikum. Seit 1989 im Team, leitet sie im Krankenhaus Vöcklabruck seit mehr als fünf Jahren die Pflege in allen Stationen, in denen Operationen durchgeführt werden.

