Rainer Nussbaumer (50) übernahm als ehemaliger Regionalleiter der Volksbank Oberösterreich für das Salzkammergut weitere Regionen in Oberösterreich und verantwortet nun den Vertrieb in 18 Bankfilialen. Zudem bleibt er Vorstandsmitglied in der Volksbank Oberösterreich Holding.

