Umdasch Ventures

Patricia Wenigwieser (28) wechselt von ihrer Position als Strategische Assistentin des Umdasch-Vorstandschefs in die Beteiligungsgesellschaft Umdasch Ventures. Die Schwertbergerin hat an der JKU und in Norwegen studiert.

