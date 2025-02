Sanitär-Heinze

Oliver Ruckensteiner (56) ist seit Jahresbeginn Ausstellungsleiter beim Bäderstudio Sanitär-Heinze in Traun. Der gebürtige Linzer ist seit 40 Jahren in der Branche tätig und arbeitete davor für die GC Gruppe (Odörfer) in Linz.

