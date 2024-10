Bellalflora

Nicole Sumah (45) verantwortet bei Bellaflora mit Sitz in Leonding die Bereiche Marketing und Onlinehandel, die künftig in der Geschäftsleitung angesiedelt sind. Sumah wohnt in Buchkirchen bei Wels und war davor Marketingchefin bei 3e.

