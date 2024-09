Werkschulheim Felbertal

Matthias Burgstaller (37) wird Direktor des Werkschulheim Felbertal in Ebenau bei Salzburg. Der Pädagoge stammt aus Kirchdorf am Inn und unterrichtet seit fünf Jahren Betriebswirtschaftslehre an der Privatschule.

