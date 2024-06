Peek & Cloppenburg

Martina Dutzler zieht am 17. Juni als Finanzchefin in die Geschäftsführung des Modeunternehmens Peek & Cloppenburg in Wien ein. Davor war sie zwei Jahre lang für die Finanzen des Lebensmittelhändlers MPreis verantwortlich.

