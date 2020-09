Markus Gerstberger (38) wird per 1. November in den Vorstand der Hybridbank Austrian Anadi in Wien berufen. Er wird u. a. für Digital Banking und IT zuständig sein. Er wechselt von der Santander Bank, wo er das Konsumentenfinanzierungsgeschäft leitete.

