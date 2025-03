Pearle Österreich

Marcin Szpil (36) ist Geschäftsführer der Fachoptikerkette Pearle Österreich. Pearle hat in Österreich 130 Filialen. Szpil hat belgisch-polnische Wurzeln. Er will auch die Integration in die EssilorLuxottica-Gruppe vorantreiben.

