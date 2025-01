Ordensklinikum Linz

Kurt Rützler (47) hat mit Jahresbeginn die Leitung der Anästhesie und der Intensivmedizin am Ordensklinikum Linz Elisabethinen von Alexander Kulier übernommen. Der Vorarlberger war zuvor an der Cleveland Clinic in den USA tätig.

