Offisy

Judith Sallrigler (40) ist seit Mai Agenturleiterin bei Offisy Praxismarketing in Leonding, betreut werden Ärzte. Die Linzerin hat an der Kepler-Uni Wirtschaftswissenschaften studiert und arbeitete im Sporthandel und in der Werbebranche.

