Johann C. Seethaler (55) wird mit 15. Februar 2021 Kaufmännischer Direktor am Salzkammergut-Klinikum. Der gebürtige Burgenländer ist ein international erfahrender Gesundheitsmanager. Zuletzt war er bei Gesundheit Österreich in Wien tätig.

