Stiegl-Gut Wildshut

Herbert Stranzinger übernimmt am 1. August die Leitung des Stiegl-Bierguts Wildshut in St. Pantaleon im Bezirk Braunau. Der Salzburger war zuvor in verschiedenen leitenden Positionen beim Energieversorger Salzburg AG tätig.

