Ziegelwerk Eder

Herbert Katzlberger (43) verstärkt das Vertriebsteam des Ziegelwerks Eder in Peuerbach. Der Mehrnbacher ist Maurer und Zimmermann und hat die Bauhandwerkerschule in Linz absolviert. Er folgt Christian Schuh, der in Pension geht.

