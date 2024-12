Hueck Folien

Hartmuth Pelger (49) übernimmt mit Jahresende die Geschäftsführung für Finanzen bei Hueck Folien in Baumgartenberg. Er folgt auf Manfred Nenning, der in Pension geht. Pelger, der in Eschelberg wohnt, ist seit März im Unternehmen.

