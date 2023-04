Kellner&Kunz

Günther Altenburger (44) ist in den Vorstand von Kellner & Kunz in Wels eingezogen. Er folgt Ernst Wiesinger, der in den Aufsichtsrat wechselt. Altenburger ist seit 2003 im Unternehmen, seit 2018 ist er Vertriebsleiter und Prokurist.

