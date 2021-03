Emma Toldi (28) verstärkt als PR-Expertin die cs2 PR- und Strategieagentur in der Linzer Tabakfabrik. Zuletzt zeichnete sie bei der Jungen Wirtschaft und bei Frau in der Wirtschaft für die PR und Kommunikation in Oberösterreich verantwortlich.

