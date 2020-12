Doris Lippert (32) wird ab 2021 Mitglied der Geschäftsführung des Technologiekonzerns Microsoft Österreich in Wien. In dieser Funktion leitet sie die Teams dreier Beratungsbereiche. Die Wienerin ist seit 2017 an Bord. Zuletzt als Teamleiterin Digitale Beratung.

