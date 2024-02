Academia Superior

Clemens Zierler (41) übernimmt die Geschäftsführung im Thinktank Academia Superior von Claudia Schwarz. Der Ennser arbeitete zuletzt am Austrian Institute of Technology in Wien, davor war er bei Rosenbauer in Leonding tätig.

