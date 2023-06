AIT

Clemens Zierler (40) leitet den Bereich „Experience Contexts and Tools“ am Austrian Institute of Technology in Wien. In dieser Funktion wird er Unternehmen bei der Digitalisierung helfen. Der Ennser war davor bei Rosenbauer tätig.

