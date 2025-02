Unilever Österreich

Christoph Wild (39) steht an der Spitze des neu organisierten Vertriebsteams des Lebensmittel- und Konsumgüterkonzerns Unilever in Österreich. Er stammt aus Schalchen und hat an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert.

