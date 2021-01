Christoph Bierbaum (26) wird Marketingleiter der zur Linzer VOG gehörenden Weinkellerei Lenz Moser in Rohrendorf bei Krems. Er folgt auf Friedrich Wimmer, der in den Ruhestand trat. BIerbaum ist seit 2019 im Team, zuvor war er Produktmanager bei A1 in Wien.

