Weinbergmaier

Christian Kübek (48) ist neu in der Geschäftsführung der Vivatis-Tochter Weinbergmaier, Spezialist für Tiefkühlprodukte in Wolfern. Der studierte Techniker aus Linz verantwortet die Bereiche Produktion, Einkauf, Technik und IT.

