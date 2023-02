Haslinger/Nagele

Bernd Wiesinger (34) ist zum Partner in der Linzer Anwaltskanzlei Haslinger/Nagele aufgestiegen. Der Trauner hat in Linz studiert und ist seit 2015 in der Kanzlei tätig. Seine Schwerpunkte sind Strafverteidigung und Wirtschaftsrecht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper