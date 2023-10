JKU

Anke Merkl (53) führt seit Oktober die Abteilung Operations Management an der Kepler-Universität in Linz an. Merkl wohnt in St. Florian und war zuletzt im Magistrat Linz als Leiterin der Abteilung Wirtschaft und Europäische Union tätig.

