Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck

Andreas Dunzinger (48) übernimmt die Leitung des Instituts für Nuklearmedizin am Klinikum. Der gebürtige Linzer, der in Waldzell im Innviertel lebt, arbeitete zuletzt als Oberarzt am Neuromed Campus in Linz.

