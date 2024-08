Infineon

Alina Absmeier (45) ist neue Produktionsleiterin der Innovationsfabrik des Halbleiterherstellers Infineon in Villach. Die Chips werden etwa in Zügen eingesetzt. Absmeier ist seit 2007 bei Infineon, sie hat in Technischer Chemie promoviert.

