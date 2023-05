ALEXANDER MÜLLER (33) steigt zum Anwalt in der Linzer Kanzlei Haslinger Nagele auf. Bevor er vor drei Jahren zu derKanzlei stieß, war der Jurist aus Krenglbach am Institut für Zivilrecht an der Johannes Kepler Universität in Linz tätig.

Bild: Julia Spicker (Haslinger / Nagele)