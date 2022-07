Der "Fomo"-Effekt ist bezeichnend für unsere Zeit: Die Abkürzung steht für "Fear of missing out" , also die Angst, etwas zu verpassen. "Viele, gerade junge Menschen haben diese Angst, sind auf jeder neuen Plattform dabei und sagen Ja zu jedem neuen Job, der ihnen angeboten wird", sagt Jürgen Eisserer. Dabei könne das Wort "Nein" helfen, uns zu schützen und uns selbst in bestimmten Situationen wieder wichtiger zu nehmen.