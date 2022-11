Eine Cafeteria, ein Fitnessstudio für Yoga und Pilates, eine Tiefgarage über zwei Etagen, ein begrüntes Dach und Arbeitsplätze, die auf eine variable und flexible Arbeitsweise ausgerichtet sind – alle diese Angebote gibt es in der neuen Firmenzentrale, die der Linzer IT-Dienstleister MIC in der Lederergasse errichten lässt. Der Spatenstich ist für Anfang 2023 geplant. Zwischen 35 und 40 Millionen Euro will das Unternehmen in den Bau investieren.