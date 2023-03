Wie man aus dem Denken heraus- und ins Tun hineinkommt

Unser größtes Problem ist meines Erachtens die Erderwärmung. Wir wissen, dass wir nachhaltiger leben müssen, um diese aufzuhalten. Aber wir tun es nicht", sagt Dietmar Dahmen. Der Coach und Vortragende hat viele Jahre Erfahrung in den Marketingabteilungen von McDonald’s, IBM und Reebok gesammelt: "Ich weiß genau, wie Konsumenten ticken." Kommende Woche ist Dahmen in Linz bei der OÖN-Wirtschaftsakademie zu Gast und spricht über "Sustainable Leadership – wie Sie nachhaltig Gewinn maximieren und dabei die Welt retten".

Er wird in seinem 90-minütigen Vortrag etwa darauf eingehen, warum Probleme nicht schlecht, sondern hilfreich sind: "Sie zu lösen, macht Spaß, macht uns innovativ und außerdem schnell."

Der in Wien lebende Deutsche gibt zudem Tipps, wie Führungskräfte sich und ihr Team aus der "Analyseparalyse" befreien können: "Viel zu oft werden Probleme analysiert, aber es wird nichts dagegen getan." Die größte Gefahr sei, dass die Dringlichkeit des Handelns ignoriert werde: "Ob der Kauf eines Verbrenners oder die Flugreise. Immer heißt es, es ist das letzte Mal." Laut Dahmen gibt es zudem Menschen, die sich der Konsequenzen ihres Handelns nicht bewusst seien. Und drittens jene, die die Tatsachen genau kennen – und diese bewusst ignorieren oder sogar feiern. Dahmen hat für Führungskräfte jeweils Tipps für den Umgang.

Die Wirtschaftsakademie findet am Dienstag, 7. März, im Brucknerhaus in Linz statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Anmeldungen sind unter nachrichten.at/wirtschaftsakademie, per E-Mail an wirtschaftsakademie@nachrichten.at und telefonisch unter 0732/7805-378 möglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl