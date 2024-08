Wie man es schafft, scheinbar unmögliche Ziele zu erreichen

Erst mit 32 Jahren entdeckte die gebürtige Deutsche Nicole Wesner den Boxsport für sich. Sie feierte große Erfolge, wurde mehrfach Weltmeisterin und auch österreichische Staatsmeisterin. Die Wahl-Wienerin ist neben ihrer Tätigkeit als Trainerin (für Fitness, Yoga und Boxen) und Boxkommentatorin im Fernsehen auch Vortragende. Am 7. August spricht sie auf Einladung der Wirtschaftsakademie der Oberösterreichischen Nachrichten im Golfclub Metzenhof in Kronstorf. Dabei geht es um Wirtschaft: Wesner hat vor ihrer Sportkarriere in verschiedenen Managementfunktionen im Marketing und Vertrieb in einem Pharma-Unternehmen in mehreren Ländern gearbeitet.

Erfolg beginnt im Kopf

In ihrem Vortrag behandelt sie die Frage, wie man mit Rückschlägen umgeht und scheinbar unmögliche Ziele erreicht. Wesner wird den Zuhörern näherbringen, wie die Prinzipien des Erfolgs im Leistungssport in die Welt der Wirtschaft übersetzt werden können. Erfolg beginnt laut der ehemaligen Profisportlerin im Kopf: Motivation, Mut und Leidenschaft für neue Wege und mentale Aspekte des Gewinnens sind Teil ihres Vortrags.

Einlass im Golfclub Metzenhof ist um 17.30 Uhr, nach dem Vortrag von Nicole Wesner gibt es bei Speis und Trank die Möglichkeit zu Diskussionen.

Anmeldungen für die Wirtschaftsakademie sind unter nachrichten.at/wirtschaftsakademie, per E-Mail an wirtschaftsakademie@nachrichten.at und telefonisch unter 0732/7805-674 möglich.

