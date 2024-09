Wie TCG Unitech seine Mitarbeiter motivieren will

Der Automobilzulieferer TCG Unitech aus Kirchdorf an der Krems beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter. Drei Viertel sind in der Produktion tätig: In den Werken in Kirchdorf, Micheldorf und Rohr im Kremstal werden Bauteile aus Kunststoff, Magnesium und Aluminium gefertigt. Sie werden etwa für Pumpen, Lenkräder oder im Bereich Elektromobilität eingesetzt. Zu den Kunden der TCG Unitech, die seit 2018 zur italienischen Gnutti Carlo Group gehört, zählen etwa BMW, Volkswagen, KTM oder Fronius.