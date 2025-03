Fünf Tipps für den souveränen Auftritt

Ob beim Bewerbungsgespräch, bei einer wichtigen Präsentation, einer Gehaltsverhandlung oder bei einem privaten Termin: Ein souveräner Auftritt und ein guter erster Eindruck sind in allen Lebenslagen wichtig. Wie dies gelingt, weiß Julia Schenkenfelder: Die Wirtschaftswissenschafterin mit Erfahrung in der internationalen Beratungsbranche ist als Imageberaterin ("The Image Key") für Private und Unternehmen tätig.